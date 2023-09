Eventi 594

Caltanissetta, si inaugura la mostra "Gente, Parrini e Santi" di Pecoraro

L’iniziativa rientra nel cartellone ideato dall’Associazione Giovedì Santo "Caltanissetta, itinerari di identità"

Redazione

Uno sguardo emozionante e autentico sulla fede, la devozione della comunità nissena, evidenziando il ruolo centrale delle processioni nelle celebrazioni religiose e culturali a Caltanissetta: è questo il fulcro della mostra fotografica di Michele Pecoraro “Gente, Parrini e Santi” - La tradizione popolare delle processioni nel nisseno. Questa straordinaria esposizione celebra la ricca tradizione nissena delle processioni, catturando con maestria i momenti più significativi e suggestivi di questo importante patrimonio culturale. Gli scatti di Michele Pecoraro mostrano l'intensità delle emozioni e la devozione profonda delle persone coinvolte.

L'inaugurazione della mostra si terrà venerdì 8 settembre alle 18:30 presso la Sala espositiva delle Vare in via Napoleone Colajanni e sarà un'occasione per incontrare l'artista. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 14 settembre, ogni pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 20:00. L’iniziativa rientra nel cartellone ideato dall’Associazione Giovedì Santo “Caltanissetta, itinerari di identità”, promosso in collaborazione con il Comune di Caltanissetta e si inserisce nella raccolta “Bella d’estate” del settembre nisseno.

Nel frattempo continua, all’interno dei locali della Sala Espositiva, la mostra fotografica di Luigi Leonardi “Caltanissetta nella storia” viaggio fotografico nella Caltanissetta che fu, inaugurata venerdì scorso e sta raccogliendo un ottimo successo di pubblico. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il sito web e la pagina Facebook dell'associazione Giovedì Santo.



