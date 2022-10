Cronaca 1632

Caltanissetta, si finge la mamma di una vicina di casa e ruba gioielli a un'anziana: bottino da 6mila euro

La vittima, 97 anni, ha fornito ai carabinieri una precisa descrizione della donna che oggi pomeriggio si è introdotta in casa sua

Rita Cinardi

Furto oggi pomeriggio ai danni di un’anziana residente in via Don Minzoni. Vittima una signora di 97 anni che, essendo autosufficiente, abita da sola e viene aiutata durante il giorno dai familiari e da una donna che si occupa della casa. Intorno alle 17.30, sentendo bussare alla porta, ha aperto ritrovandosi davanti una sconosciuta di cui ha fornito una precisa descrizione ai carabinieri. Circa 50 anni, italiana, robusta e bruna. Quest’ultima, che aveva il volto coperto da una mascherina, ha finto di essere la madre di una vicina di casa. L’anziana le ha offerto subito ospitalità e, nel frattempo, ha ricevuto la telefonata della nipote alla quale ha raccontato della sua insolita ospite. La nipote si è subito preoccupata facendo presente alla nonna che non avrebbe dovuto aprire ad una sconosciuta e nel frattempo ha allertato i carabinieri. A quel punto la 97enne si è accorta che la donna non c’era più. Pochi minuti al telefono e la cinquantenne è riuscita a introdursi nella stanza da letto prendendo tutti i gioielli trovati in un cassetto e 25 euro in contanti. L’anziana, una volta fatta l'amara scoperta, non ha potuto far altro che aspettare i carabinieri ai quali ha raccontato l’accaduto. Il valore della refurtiva è di circa 5-6mila euro. Ad aiutare i militari dell'Arma nella ricostruzione dell'accaduto anche un'anziana vicina di casa che si era accorta della donna sul pianerottolo dallo spioncino della sua abitazione.



