Caltanissetta. "Si fece passare la droga in una scatola di scarpe dalle ignare familiari": detenuto indagato

Mamma e sorella poco prima erano state in un panificio dove era stata consegnata la scatola contenente 11 grammi di hashish

Rita Cinardi

Avviso di conclusione indagini per un nisseno di 42 anni, G.D.G. le iniziali, indagato per il reato di detenzione di stupefacenti con l'aggravante di aver commesso il fatto all'interno del carcere e mediante l'altrui inganno. L'uomo, difeso dall'avvocato Massimiliano Bellini, secondo quanto ricostruito dalla procura, il 4 luglio scorso si sarebbe fatto portare in carcere 11 grammi di hashish nascosta in una scatola di scarpe. A trasportare la droga la madre e la compagna, in visita al familiare, tutt'ora detenuto, ignare però di quanto era contenuto all'interno della scatola. Le donne, così come chiesto, avevano ritirato la scatola di scarpe in un panificio per poi passarla al detenuto attraverso la buca pranzi della sala colloqui.



