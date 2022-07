Cronaca 7502

Caltanissetta, si è spento nella notte il professore Oscar Dell'Aira: era noto per le sue vignette

Vignettista e disegnatore, appassionato di teatro, fine lettore, Dell’Aira era molto noto in città

Redazione

Si è spento nella notte a 68 anni il professore Oscar Dell’Aira. Vignettista e disegnatore, appassionato di teatro, fine lettore, Dell’Aira era molto noto in città in quanto persona sempre attiva nella promozione della cultura. Moltissimi messaggi di cordoglio si rincorrono sui social e tra le chat testimoniando le tante sfaccettature di un artista che in modo discreto ha lasciato un segno nella storia di Caltanissetta. Le sue vignette costringevano a fermarsi per un attimo, guardare meglio e più in profondità e quindi a interrogarsi e riflettere. Con lo stile del ritrattista caricaturale Dell’Aira ha fatto tanta satira. Punture di sagacia ed ironia su personaggi ed eventi che hanno caratterizzato Caltanissetta, senza cattiveria ma non per questo con meno efficacia. (Fonte radiocl1.it - l'articolo completo a questo link https://www.radiocl1.it/si-e-spento-nella-notte-oscar-dellaira-con-vignette-e-caricature-la-sua-satira-ha-lasciato-il-segno-aveva-68-anni/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook)



