Cronaca 587

Caltanissetta, si è spento a 96 anni monsignor Liborio Campione

"E' stato per lunghi anni luce della Chiesa e della società nissena" scrive Fiorella Falci

Redazione

09 Settembre 2021 10:10

Si è spento a 96 anni monsignor Liborio Campione per tanti anni vicario generale della Diocesi di Caltanissetta, testimone e protagonista - come scrive Radio CL1 - dei cambiamenti che hanno attraversato la chiesa nissena nel corso del suo lungo sacerdozio. L'ex vice sindaco Fiorella Falci lo ha ricordato su facebook. "Mons. Liborio Campione è tornato alla casa del Padre. E' stato per lunghi anni luce della Chiesa e della società nissena, uno dei Padri della città. Interprete autentico dello spirito del Concilio, testimone di una Chiesa che sapeva tenere le porte aperte, dialogare autenticamente e incontrare vicini e lontani, affascinando chi lo ascoltava con la limpida profondità della sua parola".



