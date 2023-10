Politica 1856

Caltanissetta, si dimettono i medici: il reparto di Psichiatria a rischio chiusura

A denunciare quanto sta avvenendo in queste ore al Sant'Elia la coordinatrice provinciale di Azione Caltanissetta Federica Giorgio

Redazione

La carenza di medici nelle aziende sanitarie è un’emergenza nota a tutti che non riguarda solo l’ospedale Sant’Elia, ma l’Italia intera. E quelli che ci sono spesso vanno via. In queste ore sto ricevendo, da parte di diversi cittadini, messaggi che esprimono preoccupazione in merito alle recenti dimissioni del Direttore Facente Funzione del reparto di SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) ed alle imminenti dimissioni da parte dell’unico Dirigente Medico in servizio.

Si teme dunque una chiusura del reparto di SPDC, che sarebbe un fatto molto grave in sé, ma che diventa ancor più grave in un periodo in cui i casi di depressione e le richieste di assistenza post Covid sono raddoppiati. Chiedo pertanto, al Direttore dell’Ospedale Sant’Elia, il Dr. Benedetto Trobia e al Direttore Sanitario, il Dr. Luciano Fiorella, di chiarire la situazione attuale e se vi sia un rischio reale di chiusura e se fossero confermate le dimissioni dei due Dirigenti medico, di trovare una soluzione per evitare quanto vociferato in queste ore.

Il direttore Fiorella, insediatosi da meno di un anno, come anche il Direttore Trobia che si è trovato ad affrontare un’emergenza di caratura mondiale, in questi mesi hanno dimostrato pragmatismo e grande volontà nel voler affrontare i problemi e le emergenze legati a quanto di loro competenza. Auspico dunque che sapranno dare chiarimenti ai cittadini e rassicurazioni per evitare la chiusura del reparto di Psichiatria.

Il Coordinatore provinciale di Azione Caltanissetta

Federica Giorgio



