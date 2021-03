Cronaca 9160

Caltanissetta, si accascia mentre pranza al panificio e muore: sul posto polizia e medico legale

La tragedia si è consumata all'interno del panificio Amico di via Redentore. Inutili i tentativi di rianimarlo del personale del 118

Rita Cinardi

02 Marzo 2021 16:33

Tragedia oggi, a ora di pranzo, all'interno del panificio "Amico" in zona Santa Lucia. Un uomo di 55 anni che si trovava in uno dei locali adibiti a ristorante si sarebbe accasciato improvvisamente a seguito di un malore mentre stava pranzando. Subito i presenti hanno contattato il 118 che, immediatamente, ha inviato sul posto un'ambulanza medicalizzata. Nonostante i tentativi del medico e del personale sanitario, che hanno provato a rianimare il 55enne, non c'è stato nulla da fare. Il decesso sarebbe avvenuto con tutta probabilità per un infarto. Sul posto i poliziotti delle Volanti e della Scientifica, il magistrato e il medico legale. Probabilmente sul corpo sarà disposto l'esame autoptico per determinare l'esatta causa del decesso.





Tragedia oggi, a ora di pranzo, all'interno del panificio "Amico" in zona Santa Lucia. Un uomo di 55 anni che si trovava in uno dei locali adibiti a ristorante si sarebbe accasciato improvvisamente a seguito di un malore mentre stava pranzando. Subito i presenti hanno contattato il 118 che, immediatamente, ha inviato sul posto un'ambulanza medicalizzata. Nonostante i tentativi del medico e del personale sanitario, che hanno provato a rianimare il 55enne, non c'è stato nulla da fare. Il decesso sarebbe avvenuto con tutta probabilità per un infarto. Sul posto i poliziotti delle Volanti e della Scientifica, il magistrato e il medico legale. Probabilmente sul corpo sarà disposto l'esame autoptico per determinare l'esatta causa del decesso.





Coronavirus, cresce il contagio in Sicilia: 566 positivi in più, 14 i decessi nelle ultime 24 ore

News Successiva Vaccino anti Covid: in Sicilia via a vaccinazione per 11mila disabili gravi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare