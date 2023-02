Cronaca 1253

Caltanissetta sferzata da vento e gelo: crolli di calcinacci in diverse zone, domani scuole chiuse

Il prefetto Chiara Armenia ha raccomandato massima prudenza ai cittadini e spostamenti soltanto se strettamente necessari

Rita Cinardi

09 Febbraio 2023 20:46 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-sferzata-da-vento-e-gelo-crolli-di-calcinacci-in-diverse-zone-domani-scuole-chiuse Copia Link Condividi Notizia

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco oggi pomeriggio a Caltanissetta. Una città sferzata dal vento che, per tutto il giorno, non ha dato tregua. I pompieri hanno messo in sicurezza diversi edifici a seguito della caduta di calcinacci in via Turati, via Ferruccio Pari e via Trigona della Floresta. Sempre nel pomeriggio, in via Xiboli, un albero è stato sradicato dal vento ma per fortuna non ha invaso la strada abbattendosi su una ringhiera, mentre in via Guastaferro si è staccato un pannello pubblicitario. In mattinata alberi pericolanti in viale Stefano Candura e in via Fra Giarrata e un palo telecom in via San Giuliano. Per fortuna però, nonostante le preoccupazioni dovute all'allerta meteo, arancione nella nostra zona, e il vento forte e incessante, non si sono registrati danni particolari. I vigili del fuoco hanno lavorato in condizioni meteo complicate, con temperature molto basse e raffiche di vento costanti. Intanto per domani è confermata l'allerta arancione e in serata il sindaco Roberto Gambino, a seguito di una riunione con il Coc (Centro Operativo Comunale) ha deciso di firmare una nuova ordinanza. Rimarranno chiuse nuovamente le scuole di ogni ordine e grado, l'università, parchi, ville e cimitero. Il prefetto Chiara Armenia ha raccomandato massima prudenza ai cittadini e spostamenti soltanto se strettamente necessari.



Diversi gli interventi dei vigili del fuoco oggi pomeriggio a Caltanissetta. Una città sferzata dal vento che, per tutto il giorno, non ha dato tregua. I pompieri hanno messo in sicurezza diversi edifici a seguito della caduta di calcinacci in via Turati, via Ferruccio Pari e via Trigona della Floresta. Sempre nel pomeriggio, in via Xiboli, un albero è stato sradicato dal vento ma per fortuna non ha invaso la strada abbattendosi su una ringhiera, mentre in via Guastaferro si è staccato un pannello pubblicitario. In mattinata alberi pericolanti in viale Stefano Candura e in via Fra Giarrata e un palo telecom in via San Giuliano. Per fortuna però, nonostante le preoccupazioni dovute all'allerta meteo, arancione nella nostra zona, e il vento forte e incessante, non si sono registrati danni particolari. I vigili del fuoco hanno lavorato in condizioni meteo complicate, con temperature molto basse e raffiche di vento costanti. Intanto per domani è confermata l'allerta arancione e in serata il sindaco Roberto Gambino, a seguito di una riunione con il Coc (Centro Operativo Comunale) ha deciso di firmare una nuova ordinanza. Rimarranno chiuse nuovamente le scuole di ogni ordine e grado, l'università, parchi, ville e cimitero. Il prefetto Chiara Armenia ha raccomandato massima prudenza ai cittadini e spostamenti soltanto se strettamente necessari.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare