Caltanissetta, sette allievi vice ispettori di polizia penitenziaria in questura per due giorni di formazione

Sette allievi vice ispettori della Polizia Penitenziaria, che stanno svolgendo un tirocinio formativo per accedere al ruolo di ispettore, sono stati ospiti in Questura per svolgere un approfondimento concernente l’attività di polizia giudiziaria, disposto dal Provveditorato Regionale della Sicilia del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

Gli allievi ispettori hanno assistito a delle presentazioni tenute dai colleghi della Polizia di Stato della squadra mobile e della polizia scientifica concernenti attività pratiche di polizia giudiziaria, controllo del territorio e polizia scientifica. I due giorni formativi in Questura sono stati un’occasione utile di confronto tra le diverse esperienze di lavoro. I sette allievi vice ispettori attualmente prestano servizio presso la locale Casa Circondariale e l’Ufficio di servizio sociale per i minorenni, la Casa di Reclusione di San Cataldo e la Casa Circondariale di Gela.



