Attualita 646

Caltanissetta, sessione di laurea a Casa Rosetta per 13 studenti di Scienze dell'Educazione

Si tratta del corso universitario he Casa Rosetta tiene a Caltanissetta in affiliazione con la Pontificia Auxilium di Roma

Redazione

22 Settembre 2022 12:23 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-sessione-di-laurea-a-casa-rosetta-per-13-studenti-di-scienze-delleducazione- Copia Link Condividi Notizia

Discuteranno venerdì, 23 settembre, le loro tesi finali e conseguiranno la laurea triennale in Scienze della formazione e dell’educazione tredici studenti del corso universitario che Casa Rosetta tiene a Caltanissetta in affiliazione con la Pontificia Auxilium di Roma. Si conclude così il quinto anno di attività del corso, voluto da Casa Rosetta per formare figure professionali qualificate in un ambito che offre possibilità di lavoro qui e altrove. La formazione è uno dei riferimenti fondamentali di Casa Rosetta insieme con l’attenzione per le persone più fragili e problematiche, e con la spiritualità. Casa Rosetta è un’associazione non confessionale ma laica, pur con una forte ispirazione cattolica che si riconosce nella visione integrale della persona, e opera, in particolare, nella riabilitazione dei disabili, nel recupero dalle dipendenze patologiche, nell’accoglienza di persone con problemi psichici, di ammalati di Aids, di minori a rischio. L’Associazione ha anche un laboratorio di prevenzione genetica e un consultorio di psicologia, e svolge anche – nelle scuole e non soltanto qui - attività di informazione e prevenzione sulle dipendenze patologiche.

Gli studenti che concludono domani il corso di studi sono Priscilla Zaira Anzaldo, Rosaria Anzaldo, Francesca Cipolla, Veronica Cordaro, Maria Francesca Costa, Andrea Giugno, Ilenia Guarnaccia, Katia Angela Gurrera, Stefano Matteucci, Federica Palermo, Angela Pirrera, Maria Luisa Sposito, Caterina Martina Ventura. Mentre un gruppo di studenti consegue la laurea triennale, sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2022-2023 al corso in Scienze della formazione e dell'educazione. Sono due gli indirizzi formativi: 1) Educatore nei servizi socio educativi, capace di realizzare interventi sulla comunità, in strutture pubbliche e private, e del terzo settore che gestiscono e/o erogano servizi sociali e socio-sanitari rivolti a famiglie, minori, anziani, immigrati, persone con dipendenze patologiche; 2) Educatore nei servizi per l’infanzia, capace di operare in strutture e servizi per la prima infanzia (nido, micro-nido e sezioni primavera), con particolare attenzione alla famiglia, all’intercultura, all’animazione educativa. Non sono previsti test di accesso al corso di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione. L'iscrizione al corso è libera. La tassa di iscrizione annuale è 1200 euro rateizzabile fino a 12 mensilità, e detraibile ai fini fiscali. Previste delle facilitazioni per gli studenti portatori di disabilità. Inoltre, agli iscritti del corso di Scienze dell'educazione e della formazione, viene offerto l’accesso a borse di studio per tutto il percorso universitario e premi per le migliori tesi di laurea unitamente alla pubblicazione nella collana universitaria della Fondazione Alessia. È previsto anche l’accesso a stage e tirocini formativi, con la guida di tutor professionali nei servizi socio-sanitari e socio-pedagogici dell’Associazione Casa Rosetta, quali centri diurni e centri di riabilitazione per persone con disabilità; case alloggio per adulti e per minori; comunità terapeutiche per persone con disturbi da uso di sostanze. Inoltre, il corso offre anche tutor didattici a disposizione degli studenti Bes (Bisogni educativi speciali) o Dsa (Disturbi specifici dell’apprendimento). Il corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione permette, inoltre, l’accesso ai bandi nazionali ed europei finalizzati alla selezione e all’assunzione di educatori professionali. Le lezioni si svolgono a Caltanissetta, a Palazzo Notarbartolo, in presenza e non on line, in una sede accogliente e attrezzata, con docenti di solida esperienza didattica.





Discuteranno venerdì, 23 settembre, le loro tesi finali e conseguiranno la laurea triennale in Scienze della formazione e dell'educazione tredici studenti del corso universitario che Casa Rosetta tiene a Caltanissetta in affiliazione con la Pontificia Auxilium di Roma. Si conclude così il quinto anno di attività del corso, voluto da Casa Rosetta per formare figure professionali qualificate in un ambito che offre possibilità di lavoro qui e altrove. La formazione è uno dei riferimenti fondamentali di Casa Rosetta insieme con l'attenzione per le persone più fragili e problematiche, e con la spiritualità. Casa Rosetta è un'associazione non confessionale ma laica, pur con una forte ispirazione cattolica che si riconosce nella visione integrale della persona, e opera, in particolare, nella riabilitazione dei disabili, nel recupero dalle dipendenze patologiche, nell'accoglienza di persone con problemi psichici, di ammalati di Aids, di minori a rischio. L'Associazione ha anche un laboratorio di prevenzione genetica e un consultorio di psicologia, e svolge anche - nelle scuole e non soltanto qui - attività di informazione e prevenzione sulle dipendenze patologiche. Gli studenti che concludono domani il corso di studi sono Priscilla Zaira Anzaldo, Rosaria Anzaldo, Francesca Cipolla, Veronica Cordaro, Maria Francesca Costa, Andrea Giugno, Ilenia Guarnaccia, Katia Angela Gurrera, Stefano Matteucci, Federica Palermo, Angela Pirrera, Maria Luisa Sposito, Caterina Martina Ventura. Mentre un gruppo di studenti consegue la laurea triennale, sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2022-2023 al corso in Scienze della formazione e dell'educazione. Sono due gli indirizzi formativi: 1) Educatore nei servizi socio educativi, capace di realizzare interventi sulla comunità, in strutture pubbliche e private, e del terzo settore che gestiscono e/o erogano servizi sociali e socio-sanitari rivolti a famiglie, minori, anziani, immigrati, persone con dipendenze patologiche; 2) Educatore nei servizi per l'infanzia, capace di operare in strutture e servizi per la prima infanzia (nido, micro-nido e sezioni primavera), con particolare attenzione alla famiglia, all'intercultura, all'animazione educativa. Non sono previsti test di accesso al corso di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione. L'iscrizione al corso è libera. La tassa di iscrizione annuale è 1200 euro rateizzabile fino a 12 mensilità, e detraibile ai fini fiscali. Previste delle facilitazioni per gli studenti portatori di disabilità. Inoltre, agli iscritti del corso di Scienze dell'educazione e della formazione, viene offerto l'accesso a borse di studio per tutto il percorso universitario e premi per le migliori tesi di laurea unitamente alla pubblicazione nella collana universitaria della Fondazione Alessia. È previsto anche l'accesso a stage e tirocini formativi, con la guida di tutor professionali nei servizi socio-sanitari e socio-pedagogici dell'Associazione Casa Rosetta, quali centri diurni e centri di riabilitazione per persone con disabilità; case alloggio per adulti e per minori; comunità terapeutiche per persone con disturbi da uso di sostanze. Inoltre, il corso offre anche tutor didattici a disposizione degli studenti Bes (Bisogni educativi speciali) o Dsa (Disturbi specifici dell'apprendimento). Il corso di laurea in Scienze dell'educazione e della formazione permette, inoltre, l'accesso ai bandi nazionali ed europei finalizzati alla selezione e all'assunzione di educatori professionali. Le lezioni si svolgono a Caltanissetta, a Palazzo Notarbartolo, in presenza e non on line, in una sede accogliente e attrezzata, con docenti di solida esperienza didattica.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare