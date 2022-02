Cronaca 3076

Caltanissetta, sequestrata dai carabinieri rivendita di pneumatici: titolare continuava a lavorare nonostante infrazioni

In un primo tempo era stata disposta la sospensione che non è stata rispettata. A quel punto è scattato il sequestro

Rita Cinardi

Sequestrata dai carabinieri del Comando per la Tutela del Lavoro un'attività che si occupa della riparazione, sostituzione e rivendita di pneumatici. L'attività si trova in via Ferdinando I e, nonostante la precedente sospensione, a seguito dei controlli dei carabinieri, il gommista aveva continuato a tenere aperti i battenti. A seguito di un controllo erano state infatti riscontrate gravi violazioni in materia di sicurezza (mancanza documento valutazioni rischi e formazione e informazione ai lavoratori). Inoltre all'interno dell'attività era stata riscontrata la presena di un lavoratore in nero. Per questo era stata disposta la sospensione. Misura della quale il titolare non aveva minimamente tenuto conto continuando a lavorare. In questi giorni è dunque stato disposto il sequestro dell'attività.



