Cronaca 1796

Caltanissetta senz'acqua, l'avvocato Iacona: "Alla minima interruzione la città a secco, che fine ha fatto il progetto del piccolo invaso sul fiume Salso?"

La riflessione dell'avvocato Sergio Iacona dopo che da giorni la città vive ancora una volta il dramma della mancata distribuzione idrica

Redazione

Non scrivo per polemizzare ma semplicemente per offrire una piccola riflessione ai miei concittadini e nella speranza di fornire uno spunto alla classe politica e dirigente. Constatiamo come, alla minima interruzione dell'erogazione idrica, Caltanissetta resti immediatamente a secco. Sostanzialmente la città non ha neanche un giorno di autonomia per garantire l'approvvigionamento idrico ai suoi abitanti. Ciò è grave e francamente inaccettabile, anche perchè le interruzioni nel corso dell'anno solare si ripetono spesso. Questa situazione è la evidente conseguenza della mancanza di una riserva alla quale attingere in situazioni di emergenza.

Ricordo che tra i progetti iniziali di Caltacqua vi era quello di costruire un piccolo invaso sul fiume Salso all'altezza del ponte di contrada Besaro, in un luogo che si presta naturalmente a raccogliere le acque, come testimonia il frequente crearsi di un piccolo lago durante la stagione delle piogge. Un invaso del genere oltretutto potrebbe costituire una risorsa in termini di miglioramento ambientale stabilizzando una zona umida che attirerebbe uccelli migratori e varie specie animali. Credo sarebbe di estrema utilità rispolverare progetti del genere per evitare il ripetersi di penose situazioni che peggiorano molto la qualità della vita dei cittadini. Sergio Iacona



