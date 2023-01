Cronaca 1079

Caltanissetta, sei automobili finiscono dentro una buca sulla Sp5: intervento della polizia

I mezzi hanno riportato danni agli pneumatici e in alcuni casi agli ammortizzatori

Redazione

23 Gennaio 2023 09:52 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-sei-automobili-finiscono-dentro-una-buca-sulla-sp5-intervento-della-polizia Copia Link Condividi Notizia

Ennesimo intervento della polizia ieri sera sulla Sp5 dopo le chiamate di diversi automobilisti. A causa di una buca larga e profonda in prossimità del centro di accoglienza di Pian del Lago, infatti, diverse autovetture sono rimaste danneggiate. Sei gli automobilisti in transito finiti dentro la buca. I mezzi hanno riportato danni agli pneumatici e in alcuni casi agli ammortizzatori. Di sera, a causa della scarsa illuminazione, evitare la buca diventa impossibile. Ieri sera è stato allertato l'ufficio tecnico del Comune e alla fine i dipendenti hanno provveduto a rattopparla in attesa, si spera, che vengano eseguiti i lavori definitivi di ripristino del manto stradale. Anche perché a quanto pare, trattandosi di una strada provinciale, non sarebbe compito del Comune ma della Provincia. (Foto archivio)



Ennesimo intervento della polizia ieri sera sulla Sp5 dopo le chiamate di diversi automobilisti. A causa di una buca larga e profonda in prossimità del centro di accoglienza di Pian del Lago, infatti, diverse autovetture sono rimaste danneggiate. Sei gli automobilisti in transito finiti dentro la buca. I mezzi hanno riportato danni agli pneumatici e in alcuni casi agli ammortizzatori. Di sera, a causa della scarsa illuminazione, evitare la buca diventa impossibile. Ieri sera è stato allertato l'ufficio tecnico del Comune e alla fine i dipendenti hanno provveduto a rattopparla in attesa, si spera, che vengano eseguiti i lavori definitivi di ripristino del manto stradale. Anche perché a quanto pare, trattandosi di una strada provinciale, non sarebbe compito del Comune ma della Provincia. (Foto archivio)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare