Cronaca 1844

Caltanissetta, segue la ex moglie e il compagno fino alla caserma dei carabinieri e sale sul cofano dell'auto: arrestato

La donna ha denunciato una serie di maltrattamenti iniziati già prima del matrimonio e culminati il 14 agosto con l'inseguimento per le vie della città

Rita Cinardi

25 Agosto 2022 15:04 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-segue-la-ex-moglie-e-il-compagno-fino-alla-caserma-dei-carabinieri-e-si-arrampica-sullauto-arrestato Copia Link Condividi Notizia

Un nisseno di 34 anni, M.B. le sue iniziali, è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza del gip Valentina Balbo per i reati di maltrattamenti in famiglia e stalking. A denunciare il trentaquattrenne, difeso dall’avvocato Massimiliano Bellini, la ex moglie e il nuovo compagno di quest’ultima, vittime il 14 agosto scorso, dell’ennesimo episodio persecutorio nei loro confronti. Quel giorno il 34enne aveva inseguito a bordo della sua auto i due che hanno percorso diverse strade cittadine fino ad arrivare dinanzi alla caserma dei carabinieri - con i quali erano in contatto telefonico – in via Leone XIII.

Nonostante si trovasse in prossimità della caserma l’uomo non ha esitato ad avvicinarsi all’auto, sulla quale si trovavano la ex moglie e il nuovo compagno, cominciando a prendere a pugni il vetro del lato guida, nel tentativo di frantumarlo, per poi arrampicarsi sul cofano del mezzo prendendo a calci il parabrezza. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri che con non poca fatica sono riusciti a bloccare il giovane. L’uomo infatti ha continuato a insultare la donna e nel frattempo ha anche aggredito i militari. A quel punto i carabinieri hanno sentito la donna che ha denunciato una serie di maltrattamenti cominciati già prima del matrimonio.

Il trentaquattrenne, che sarebbe stato descritto come un uomo particolarmente geloso e possessivo, nel corso degli anni avrebbe più volte insultato la moglie, colpita con pugni e schiaffi e in un’occasione le avrebbe anche strappato di dosso un corpetto che riteneva troppo appariscente. In un’occasione mentre viaggiavano in auto insieme al figlio aveva provocato un incidente. L’inferno, fatto di violenza fisica e psicologica, sarebbe continuato anche dopo marzo di quest’anno, mese in cui la donna aveva deciso di porre fine definitivamente alla relazione. E i guai sarebbero cominciati anche per il nuovo compagno. La donna è stata minacciata che sarebbe stata sfregiata con dell’acido mentre al compagno era stata inviata un’immagine via social di una sedia a rotelle con un messaggio esplicito sulle conseguenze della sua ira. Il gip, viste le condotte dell’uomo, ha disposto la custodia cautelare in carcere. L’interrogatorio dinanzi al gip è fissato per domani mattina alle 11.30.



Un nisseno di 34 anni, M.B. le sue iniziali, è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza del gip Valentina Balbo per i reati di maltrattamenti in famiglia e stalking. A denunciare il trentaquattrenne, difeso dall'avvocato Massimiliano Bellini, la ex moglie e il nuovo compagno di quest'ultima, vittime il 14 agosto scorso, dell'ennesimo episodio persecutorio nei loro confronti. Quel giorno il 34enne aveva inseguito a bordo della sua auto i due che hanno percorso diverse strade cittadine fino ad arrivare dinanzi alla caserma dei carabinieri - con i quali erano in contatto telefonico - in via Leone XIII. Nonostante si trovasse in prossimità della caserma l'uomo non ha esitato ad avvicinarsi all'auto, sulla quale si trovavano la ex moglie e il nuovo compagno, cominciando a prendere a pugni il vetro del lato guida, nel tentativo di frantumarlo, per poi arrampicarsi sul cofano del mezzo prendendo a calci il parabrezza. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri che con non poca fatica sono riusciti a bloccare il giovane. L'uomo infatti ha continuato a insultare la donna e nel frattempo ha anche aggredito i militari. A quel punto i carabinieri hanno sentito la donna che ha denunciato una serie di maltrattamenti cominciati già prima del matrimonio. Il trentaquattrenne, che sarebbe stato descritto come un uomo particolarmente geloso e possessivo, nel corso degli anni avrebbe più volte insultato la moglie, colpita con pugni e schiaffi e in un'occasione le avrebbe anche strappato di dosso un corpetto che riteneva troppo appariscente. In un'occasione mentre viaggiavano in auto insieme al figlio aveva provocato un incidente. L'inferno, fatto di violenza fisica e psicologica, sarebbe continuato anche dopo marzo di quest'anno, mese in cui la donna aveva deciso di porre fine definitivamente alla relazione. E i guai sarebbero cominciati anche per il nuovo compagno. La donna è stata minacciata che sarebbe stata sfregiata con dell'acido mentre al compagno era stata inviata un'immagine via social di una sedia a rotelle con un messaggio esplicito sulle conseguenze della sua ira. Il gip, viste le condotte dell'uomo, ha disposto la custodia cautelare in carcere. L'interrogatorio dinanzi al gip è fissato per domani mattina alle 11.30.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare