Caltanissetta, sedici denunciati in tutta la provincia: una rapina, minacce personali e maltrattamenti in famiglia

Denunciate anche due donne: una straniera irregolare che non ha lasciato il territorio e un'altra per resistenza a pubblico ufficiale

Redazione

La Polizia di Stato di Caltanissetta, nel corso dell’attività di prevenzione e repressione dei reati, nel territorio della provincia, ha denunciato all’Autorità giudiziaria sedici persone, eseguito ventidue perquisizioni e sequestrato hashish. Sono sedici le persone denunciate all’Autorità giudiziaria dalla Polizia di Stato su tutto il territorio della provincia nel corso dei servizi di controllo del territorio: una per il reato di rapina, una per truffa, quattro per minacce e lesioni personali, due per maltrattamenti in famiglia, una straniera irregolare per inottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale, una per resistenza a pubblico ufficiale e sei per altri reati. Due giovani sono stati segnalati alla locale Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Sono, invece, ventidue le perquisizioni eseguite dagli equipaggi in servizio di controllo del territorio.



