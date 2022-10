Salute 641

Caltanissetta, screening gratuito per tumore al seno: tante le richieste, ecco i numeri per prenotare

Potranno sottoporsi alla mammografia gratuitamente in 4 ospedali della provincia tutte le donne tra i 50 e i 69 anni

Redazione

L'Asp di Caltanissetta, come ogni anno, promuove l'iniziativa "Ottobre Rosa". Il 15 ottobre in quattro ospedali della provincia di Caltanissetta le donne tra i 50 e i 69 anni potranno sottoporsi gratuitamente alla mammografia. Dopo la notizia dell'iniziativa si è registrata un'altissima adesione e sarà dunque necessario prenotarsi ai seguenti numeri: per il Sant'Elia di Caltanissetta 0934/559459 (dalle 9 alle 11); per il Basarocco di Niscemi 0933/880346 (dalle 12 alle 13.30); per l'ospedale Longo di Mussomeli 0934/962244 (dalle 9 alle11); per il Vittorio Emanuele di Gela 380/7552461 (dalle 9 alle 11 signora Lo Bello).

Le pazienti saranno accolte da un'equipe di medici, tecnici, volontarie delle associazioni e psicologhe. Qualora l'affluenza dovesse essere superiore al numero massimo di mammografie che è possibile effettuare in un giorno verranno prenotate nelle giornate successive. La mammografia per questo target di utenti, che sono inserite nel programma di screening, resterà gratuita. L'Asp di Caltanissetta ricorda che la prevenzione è vita.



