Cronaca 3549

Caltanissetta, scoppia rissa nel quartiere Santa Flavia: due persone ferite. Sequestrata anche un'arma

Due le persone ferite che sono state medicate sul posto dagli operatori del 118

Rita Cinardi

29 Gennaio 2021 20:50

Una rissa è scoppiata in serata in via Generale Cascino. A contattare la polizia alcuni residenti che hanno assistito al violento episodio. Sul posto sono intervenute due Volanti della polizia e una pattuglia dei carabinieri in supporto. A quanto pare sarebbe stata sequestrata anche un'arma. Due le persone ferite che sono state medicate sul posto dagli operatori del 118 e che hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la lite e quante siano le persone coinvolte. Sul posto anche la polizia scientifica per i rilievi. Alcune persone sarebbero state fermate e portate in questura.

