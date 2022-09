Cronaca 4278

Caltanissetta. Scoppia la rissa tra cinque persone, denunciati dai carabinieri: 3 sono minorenni

Calci e pugni tra i partecipanti che all'arrivo dei carabinieri erano ancora tutti sul posto

Rita Cinardi

Rissa ieri mattina intorno alle 10.30 in via Crispi. Cinque persone sono state denunciate dai carabinieri per il reato di rissa e tre di loro sono minorenni. A contattare i carabinieri sono stati i passanti dopo aver visto lo scoppio della lite ben presto degenerata. Calci e pugni tra i partecipanti ma nessuno è stato trasportato in ospedale. Quando i militari dell'Arma sono arrivati i cinque erano ancora tutti sul posto. Sono stati identificati e poi denunciati ma nessuno di loro ha indicato i motivi alla base del violento scontro che ha visto due gruppi contrapposti.



