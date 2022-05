Cronaca 5562

Caltanissetta, scoppia la rissa a colpi di sedia in centro storico: due i feriti, uno è stato trasportato al Sant'Elia

Le indagini sono affidate alla polizia. Gli agenti delle Volanti stanno raccogliendo le testimonianze per ricostruire l'accaduto

Rita Cinardi

Rissa in centro storico tra una decina di persone, italiani e stranieri. Pattuglie della polizia e dei carabinieri sono intervenute intorno alle 20 di questa sera all'angolo tra via Palermo e piazza Garibaldi dove era stata segnalata una rissa. I partecipanti si sarebbero presi a colpi di sedia. Quando le forze dell'ordine sono arrivate la maggior parte dei protagonisti della rissa si erano già dileguati. Due di loro invece sono stati bloccati dalla polizia. Entrambi erano feriti. Uno dei due con la testa sanguinante è stato trasportato con un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Le sue condizioni non sarebbero gravi. L'altro invece ha ricevuto cure sul posto rifiutando il trasporto in ospedale. Adesso la polizia è a lavoro per ricostruire quanto accaduto ed identificare le persone coinvolte nella rissa. Gli agenti della sezione Volanti stanno sentendo alcuni testimoni. (Foto Seguo News)



