Cronaca 2038

Caltanissetta, scoppia incendio all'interno della "Lombardo Radice": evacuata la scuola

Ancor prima dell'arrivo dei vigili del fuoco i dipendenti dell'istituto hanno staccato l'energia elettrica e mediante l'estintore hanno spento le fiamme

Rita Cinardi

Principio di incendio questa mattina all'istituto "Lombardo Radice " dove una cassetta di derivazione dell’impianto elettrico è andata a fuoco presumibilmente a causa di un corto circuito. L'incidente si è verificato quando i bambini stavano per entrare a scuola. Il personale scolastico ha immediatamente attivato il piano emergenza. Dopo aver fatto uscire tutti, i dipendenti dell'istituto hanno staccato l'energia elettrica e mediante l'estintore hanno spento le fiamme. All'arrivo dei vigili del fuoco, accolto con gioia dai bimbi della scuola, l'incendio era già domato. I vigili del fuoco a quel punto hanno messo in sicurezza l'edificio e contattato i tecnici del Comune per ripristinare gli impianti. Per oggi, naturalmente, la scuola rimarrà chiusa. (Foto Seguo News)



