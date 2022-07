Cronaca 14949

Caltanissetta, scooter investe padre e figlio: quattro feriti. Bimbo in gravi condizioni

Il bimbo, che è rimasto ferito in maniera più grave, è stato intubato

Rita Cinardi

Un bimbo di 8 anni (non 4 come scritto inizialmente) è in gravi condizioni dopo essere stato coinvolto in un incidente con quattro feriti a Caltanissetta, in via Rosso di San Secondo. Il piccolo stava attraversando la strada del centro cittadino, insieme al padre, quando uno scooter con a bordo due pesone, marito e moglie, ha travolto entrambi. Il piccolo ha riportato un grave trauma cranico con una vasta ferita alla testa. Arrivato in pronto soccorso in codice rosso è stato intubato e adesso sarà diposto il trasferimento all'ospedale Garibaldi di Catania. Il padre avrebbe riporato una frattura alla caviglia mentre i due passeggeri dello scooter traumi facciali e al torace. Sono intervenute quattro ambulanze del 118 e gli agenti della Polizia Municipale che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. A quanto pare il conducente dello scooter non si sarebbe accorto dei due pedoni per via del sole che lo avrebbe abbagliato. (Foto Seguo News)



