Cronaca 2983

Caltanissetta, scontro tra un'auto e uno scooter: un ferito trasportato in ospedale

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 e gli agenti della Polizia Municipale

Rita Cinardi

Scontro oggi pomeriggio in via Salvo D'Acquisto tra un'auto e uno scooter. Nell'incidente il conducente dello scooter, un uomo di 40 anni, è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che lo hanno trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia e gli agenti della Polizia Municipale per la viabilità e la ricostruzione della dinamica. Le condizioni del 40enne non sarebbero gravi. (Foto Seguo News)



