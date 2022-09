Cronaca 2840

Caltanissetta, scontro tra tre auto in viale della Regione: un ferito trasportato in ospedale

Sono interventui gli agenti della Polizia Municipale che, oltre a regolamentare il traffico, dovranno adesso ricostruire la dinamica dell'incidente

Rita Cinardi

Scontro tra tre auto intorno alle 13.30 di oggi all'incrocio tra via Malta e viale della Regione. Una Fiat Panda, una Lancia Y e un'Alfa 145 si sono scontrate causando il ferimento di una persona. I residenti della zona hanno sentito un forte boato e, una volta capito cosa era accaduto, hanno subito contattato i soccorsi. Poco dopo sono arrivate due ambulanze del 118 ma alla fine soltanto per una persona è stato disposto il trasporto in ospedale con codice giallo. Sono interventui gli agenti della Polizia Municipale che, oltre a regolamentare il traffico, dovranno adesso ricostruire la dinamica dell'incidente. Sembrerebbe che l'automobilista della Fiat Panda, proveniente dalla zona del tribunale, volesse proseguire verso via Malta, tagliando così la strada all'automobilista dell'Alfa 145 che, a quanto pare proveniva dalla parte alta del viale della Regione e scontrandosi con la Lancia Y proveniente da via Malta. Dinamica però tutta da ricostruire per gli agenti della Municipale. L'incrocio è spesso teatro di incidenti, non è infatti il primo che si verifica proprio in quel punto. (Foto Seguo News)



