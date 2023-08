Cronaca 6541

Caltanissetta, scontro tra quattro veicoli davanti l'Hotel Ventura: 5 feriti tra cui un bimbo

I poliziotti stanno gestendo il traffico veicolare, attualmente rallentato, e ricostruendo la dinamica dell'incidente

Rita Cinardi

Scontro tra quattro veicoli questa mattina intorno a mezzogiorno sulla Ss640 all'altezza dell'Hotel Ventura. Tre auto e un furgoncino sono entrati in collisione per cause ancora in corso di accertamento. Nell'incidente sono rimaste ferite cinque persone, tra le quali un bambino. Nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute ambulanze del 118 che hanno condotto i feriti in ospedale, vigili del fuoco, poliziotti della Stradale e delle Volanti. Gli agenti stanno gestendo il traffico veicolare, attualmente rallentato, e ricostruendo la dinamica dell'incidente. (Foto Seguo News)



