Cronaca 3857

Caltanissetta, scontro tra autocisterna e carroattrezzi: un ferito trasportato in ospedale

L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia in codice giallo

Redazione

27 Agosto 2021 15:21

Incidente in via Amari nel primo pomeriggio di oggi. Lo scontro sarebbe avvenuto tra un'autocisterna e un carrattrezzi che in quel momento stava trasportando un'autovettura. Nell'incidente sarebbe rimasto ferito il passeggero del carrattrezzi. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia in codice giallo da un'ambulanza del 118 per un trauma toraco addominale. Sul posto la polizia che sta ricostruendo la dinamica di quanto accaduto.



Incidente in via Amari nel primo pomeriggio di oggi. Lo scontro sarebbe avvenuto tra un'autocisterna e un carrattrezzi che in quel momento stava trasportando un'autovettura. Nell'incidente sarebbe rimasto ferito il passeggero del carrattrezzi. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia in codice giallo da un'ambulanza del 118 per un trauma toraco addominale. Sul posto la polizia che sta ricostruendo la dinamica di quanto accaduto.

Ti potrebbero interessare