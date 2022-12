Cronaca 2602

Caltanissetta, scontro tra auto nei pressi dell'Hotel Ventura: 2 feriti trasportati al Sant'Elia

L'impatto tra due autovetture una Fiat Punto, che procedeva verso Agrigento e una Ford Focus che adava verso Caltanissetta

Rita Cinardi

15 Dicembre 2022 09:31 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-scontro-tra-auto-nei-pressi-dellhotel-ventura-2-feriti-trasportati-al-santelia Copia Link Condividi Notizia

Scontro latero-frontale tra due auto questa mattina sulla Ss640, al Km 64.500, nei pressi dell'Hotel Ventura. L'incidente in tutto ha coinvolto quattro mezzi ma è stato in particolare l'impatto tra due autovetture una Fiat Punto, che procedeva verso Agrigento e una Ford Focus che adava verso Caltanissetta, a determinare il ferimento di due persone. La centrale operativa del 118 ha inviato due autoambulanze con infermiere sul posto. I feriti sono stati trasportati in ambulanza, in codice giallo, al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Uno dei due ha riportato contusioni in varie parti del corpo, l'altro un trauma cranico ma era cosciente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno eseguendo i rilievi e ricostruendo la dinamica dell'incidente. In ausilio anche i poliziotti della Stradale per regolare la viabilità. Il traffico, in un orario in cui in moltissimi si spostano verso il capologo dallo scorrimento veloce, ha subito dei rallentamenti. (Foto Seguo News)



Scontro latero-frontale tra due auto questa mattina sulla Ss640, al Km 64.500, nei pressi dell'Hotel Ventura. L'incidente in tutto ha coinvolto quattro mezzi ma è stato in particolare l'impatto tra due autovetture una Fiat Punto, che procedeva verso Agrigento e una Ford Focus che adava verso Caltanissetta, a determinare il ferimento di due persone. La centrale operativa del 118 ha inviato due autoambulanze con infermiere sul posto. I feriti sono stati trasportati in ambulanza, in codice giallo, al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Uno dei due ha riportato contusioni in varie parti del corpo, l'altro un trauma cranico ma era cosciente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno eseguendo i rilievi e ricostruendo la dinamica dell'incidente. In ausilio anche i poliziotti della Stradale per regolare la viabilità. Il traffico, in un orario in cui in moltissimi si spostano verso il capologo dallo scorrimento veloce, ha subito dei rallentamenti. (Foto Seguo News)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare