Cronaca 986

Caltanissetta, scontro tra auto e tir all'ingresso della città

Sul posto i carabinieri che hanno regolato il traffico e ricostruito la dinamica

Rita Cinardi

Incidente questa mattina intorno alle 11.30 all'ingresso di Caltanissetta tra un'auto e un tir sulla Ss 640, svincolo Caltanissetta uscita gallerita Sant'Elia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per regolare il traffico automobilistico e ricostruire la dinamica dell'incidente. I feriti hanno rifiutato il soccorso in ambulanza. Nessuno infatti ha riportato ferite gravi. Il traffico per entrare in città è rimasto rallentato per diversi minuti ma adesso sta tornando alla normalità. (Foto Seguo News)



