Caltanissetta, scontro tra auto e moto: 49enne trasportato in codice rosso al Sant'Elia

L'uomo era a bordo della sua moto quando si è scontrato con un'auto

Rita Cinardi

10 Luglio 2021 15:10

Un 49enne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia a seguito di un incidente. L'uomo era a bordo della sua moto e stava percorrendo via Due Fontane in direzione San Cataldo quando un'auto, proveniente da una strada laterale gli avrebbe tagliato la strada. A seguito dell'impatto con il suolo il motociclista è rimasto a terra privo di sensi. I soccorritori del 118 lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia dove, a seguito di esami diagnostici, sarebbe emersa una lesione epatica. Il 49enne è stato trasferito all'Ismett di Palermo dove sarà sottoposto a intervento chirurgico. (Foto Seguo News)



