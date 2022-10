Cronaca 2678

Caltanissetta, scontro sulla Ss640 tra quattro autovetture: tutti sottoposti ad alcol test

Quando i carabinieri sono arrivati i veicoli erano stati tutti spostati pertanto non è stato possibile effettuare i rilievi

Rita Cinardi

Scontro tra quattro veicoli poco dopo la mezzanotte sulla Ss 640 in direzione Caltanissetta. A contattare il numero di emergenza uno degli automobilisti coinvolti. Sul posto sono state inviate tre pattuglie dei carabinieri, un'ambulanza del 118, vigili del fuoco e personale Anas e soccorso stradale. L'incidente si è verificato nei pressi della galleria Rovetello, nelle vicinanze dell'uscita per Serradifalco. Quando i carabinieri sono arrivati i veicoli erano stati tutti spostati pertanto non è stato possibile effettuare i rilievi. Coinvolte nello scontro una Golf condotta da una donna di San Cataldo di 43 anni, una Lancia Y guidata da una 19enne di Caltanissetta, una Bmw condotta da un 20enne nisseno e un'Alfa Romeo Giulietta alla cui guida vi era un uomo di Enna di 27 anni. Soltanto quest'ultimo è stato trasportato in ospedale in codice verde e successivamente dimesso. Tutti gli automobilisti sono stati sottoposti ad alcol test e si è in attesa dell'esito degli esami. Positivo ai cannabinoidi il conducente della Giulietta. A quest'ultimo è stata ritirata la patente.



