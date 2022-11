Cronaca 5156

Caltanissetta, scontro in galleria tra cinque veicoli: tre feriti trasportati al Sant'Elia

Attimi di ansia quelli vissuti questa mattina dagli automobilisti all'interno della galleria

Rita Cinardi

07 Novembre 2022 14:21 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-scontro-in-galleria-tra-cinque-veicoli-tre-feriti-trasportati-al-santelia Copia Link Condividi Notizia

Scontro tra cinque veicoli questa mattina sulla Ss640 Caltanissetta-Agrigento, all'interno della galleria "Papazzo", nei pressi dello svincolo per San Cataldo. Nell'incidente sono rimaste ferite tre persone. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della stradale e ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti, uno in codice giallo e due in codice verde, al pronto soccorso del Sant'Elia. In fase di accertamento la dinamica dell'incidente. (Foto Seguo News)



Scontro tra cinque veicoli questa mattina sulla Ss640 Caltanissetta-Agrigento, all'interno della galleria "Papazzo", nei pressi dello svincolo per San Cataldo. Nell'incidente sono rimaste ferite tre persone. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della stradale e ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti, uno in codice giallo e due in codice verde, al pronto soccorso del Sant'Elia. In fase di accertamento la dinamica dell'incidente. (Foto Seguo News)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare