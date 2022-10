Cronaca 2521

Caltanissetta, scontro a Capodarso tra auto e furgone: una dei due feriti trasportata in elisoccorso al Sant'Elia

Il 118 ha soccorso due ragazzi nisseni che viaggiavano su una Lancia Y. Illeso il conducente del furgone

Rita Cinardi

Scontro oggi pomeriggio intorno alle 16 tra una Lancia Y e un furgone a Capodarso, all'incrocio tra la Ss122, Ss560 e lo svincolo per la Ss626. Nell'impatto ad avere la peggio sono stati il conducente della Lancia Y, M.F., di 37 anni, e la sua compagna, M.F, di 34 anni, entrambi nisseni. Il primo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Umberto I di Enna mentre la seconda, in condizioni più gravi, è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanisssetta in codice rosso. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Illeso il conducente. L'intervento è stato coordinato dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Enna. (Foto Seguo News)



