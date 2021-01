Attualita 822

Caltanissetta, sciopero all’Oasi Cristo Re. Le famiglie protestano per far tornare gli alunni in presenza

Pubblichiamo di seguito la lettera a firma di alcuni genitori promotori della protesta

Redazione

13 Gennaio 2021 09:33

Noi sottoscritti genitori dei bimbi frequentanti l’Istituto paritario “Oasi Cristo Re”, con sede in Caltanissetta via Monte San Giuliano n. 4,premesso che già in data 10 gennaio u.s. avevamo intrapreso una azione di protesta e sensibilizzazione delle Istituzioni in indirizzo sulla richiesta di rivedere la sospensione dell’attività in presenza nella scuola primaria;

ancora premesso, che nessuna risposta da parte degli Enti preposti è giunta alle scuole e tantomeno ai genitori;

considerato che, da notizie ed indiscrezioni, si apprende che la DAD per la scuola primaria verrebbe prorogata arbitrariamente e senza alcun limite temporale;

Si reitera l’azione di protesta con la sospensione delle consegne didattiche sulle piattaforme fino al 16 gennaio 2021, riportando integralmente il contenuto tutto della nota del 10 gennaio 2021.

“Tale sofferta decisione è stata intrapresa per i seguenti motivi:

1.La DAD pedagogicamente non soddisfa le esigenze educative dei più piccoli, non solo per l’assenza totale di relazione (la Scuola, infatti, è “Relazione”) ma oltremodo perché i mezzi tecnologici offrono solo uno sterile surrogato all’apprendimento di chi deve appunto iniziare un percorso di conoscenze del saper “scrivere, leggere e far di conto”, che costituiscono base essenziale di ogni Sapere;

2 Tale insensata scelta non considera affatto che il “contagio” da covid 19, nella scuola primaria di tutta la regione è stato marginale e, in particolare, nel nostro Istituto è stato del tutto inesistente. La scuola si è dimostrata al contrario, il luogo più sicuro: i bimbi vengono accompagnati dai genitori e all’interno dell’istituto vengono rigidamente rispettati i percorsi e regole precauzionali anti-contagio. Inoltre, l’irrazionalità di tale scelta insensata si associa poi ad un disagio oggettivo privo di logica per l’assenza di qualsiasi supporto in favore dei genitori, i quali, essendo per la maggior parte categorie di lavoratori, dovranno a partire da lunedì 11 gennaio, lasciare i propri figli dai dai nonni, “categoria fragile” che, a detta del Governo, avrebbe dovuto essere tutelata; ma vi è di più, la notizia di oggi (cfr La Verità pag. 1 e 5), riporta che il CTS nazionale sconsiglia la chiusura della scuola primaria;

3. Tale arbitraria e immotivata decisione, appare oltremodo penalizzante poiché il Governo Regionale non ha previsto e predisposto i necessari aiuti per i genitori (bonus baby sitter, congedi straordinari, ecc) che avrebbero alleviato le ingenti difficoltà e i disagi per le famiglie.

Con queste premesse la DAD creerebbe disuguaglianza nell'apprendimento, e comprimerebbe il diritto allo studio, costituzionalmente garantito, che per i più piccoli diventa oltremodo necessario ed inviolabile”.

Tutto quanto sopra ritenuto e dedotto,

proponiamo, quindi, uno SCIOPERO dalla DAD fino a lunedì 16 gennaio, semplicemente astenendosi dalle consegne assegnate.

Per rendere efficace questa azione sarebbe opportuno, oltre allo sciopero, firmare un documento/petizione.

L'obiettivo é riportare i bambini a scuola.



I Genitori dei bimbi dell’Istituto Oasi Cristo Re.

Paolo Biagio Mortellaro

Clizia Bruna

Arianna Sarah Di Pietra

Chiara Maria Volpe

Alessandro Santoro

Bruno Burruano

Manila Salerno

Pietro D’Oro

Cammarata Carlo

La Verde Chiara

Simona Morello

Emilio Cucciniello

Michela



