Caltanissetta, santa messa e un concerto per celebrare Santa Lucia: interverrà anche l'Unione Italiana Ciechi

Domani, in occasione della festa di Santa Lucia, il vescovo celebrerà la santa messa e nel pomeriggio si terrà un concerto

Redazione

La Sezione Territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, parteciperà alle celebrazioni della giornata di Santa Lucia che si terranno domani, lunedì 13 dicembre, organizzate in collaborazione con la Diocesi Nissena ed il Comune di Caltanissetta. “Santa Lucia un viaggio introspettivo tra spiritualità e percezione sensoriale”, è il titolo della giornata, ricorrenza religiosa commemorativa della martire cristiana protettrice della luce, dedicata alla volontà collettiva di ritrovare la luce da parte della gente comune in ragione del buio cagionato dall’evento pandemico.

Le celebrazioni si terranno secondo il seguente programma: alle 11,30 Parrocchia di Santa Lucia, Caltanissetta. Messa di Santa Lucia Celebrata dal Vescovo, Mons. Mario Russotto. Durante la funzione si benedirà la statua di S. Lucia, scolpita dall’artista non vedente Felice Tagliaferri. Alle 18:30, al Teatro Regina Margherita, si terrà un concerto del quartetto “Omeroj Project”; Moniva Tenev al flauto; Riccardo Caidali al Sax; Lorenzo Montanari al Violoncello; Luigi Mariani al Pianoforte.

Quattro musicisti non vedenti con solida formazione accademica, intoneranno un concerto al buio in un introspettivo viaggio musicale. Ne dà notizia il presidente Alessandro Mosca. Le iniziative di forte connotazione spirituale ed esperienziale, sono aperte a tutta la cittadinanza. Gli accessi ai luoghi saranno consentiti nel rispetto delle normative per il contenimento dell’Epidemia da Covid 19.



