Caltanissetta "San Valentino in Rosa": domenica appuntamento musicale a San Domenico

Redazione

12 Febbraio 2021 11:03

“Non è San Valentino senza musica”. E’ stato questo il moto impetuoso che ha spinto ad organizzare, a Caltanissetta, un nuovo appuntamento musicale dedicato alla città. I promotori sono stati Tiziano La Marca in collaborazione con Marco Tumminelli, Marco Maira e con la partecipazione della Mast 79 diretta dalla Maestra Mariangela Rizza.Dopo il successo della seconda edizione di “Natale in Rosa”, ampiamente seguito anche attraverso la pagina Facebook, gli organizzatori hanno deciso replicare l’evento.

La musica riscalda il cuore, conquista l’anima, stimola l’amore. Ed ecco perché non può rimanere circoscritta al periodo natalizio.

La serata sarà presentata da Donatello Polizzi e si svolgerà nella Chiesa San Domenico di Caltanissetta grazie alla disponibilità manifestata dal parroco Don Alessandro Rovello.

“Abbiamo accolto con piacere l’invito a ospitare questa manifestazione che mette in primo piano la bellezza e l’amore in quanto valore – ha sottolineato il parroco -. Ci mettiamo accanto a coloro i quali propongono e stanno compiendo un itinerario che porta verso l’amore fecondo, il vero amore”.

Gli allievi della scuola Mast 79 accompagneranno, in un virtuale incontro, tutti gli innamorati rendendo il loro appuntamento ancora più romantico.

Si esibiranno Francesca Mastrosimone, Davide Zito, Alessio Giarratana, Gloria Gelsomino, Alessandra Rigano, Michele Lunetta, Cristian Pernaci, Alessandra Occhipinto, Simona Falzone, Nicolas Gioè e Maria Ginevra Azzaro.

La Maestra Mariangela Rizza ha svelato alcuni brani del repertorio in programma. Tra i testi che parlano, ovviamente, d’amore ci sarà: E se domani, Portami via, E ti ricordo ancora, Who’s living you, Punchline e Love.

Gli spettatori potranno inviare in diretta commenti e foto che verranno pubblicati durante l’esibizione. Sarà un’opportunità unica per dichiarare pubblicamente l’amore provato per il proprio partner o aspirante tale.

Un evento dedicato a tutti gli innamorati e agli operatori dello spettacolo.

La Diretta streaming inizierà alle ore 19 sulla pagina Facebook “Natale in Rosa”







