Caltanissetta, Salvatore Risplendente espone le sue opere per la prima volta nella sua città natale

Pittore e scultore nisseno, attraverso le sue creazioni infonde forti emozioni lasciando trasparire tutta la sua "sicilianità"

Redazione

Estro geniale, talento innato, creatività vulcanica ed eleganza nel tratto pittorico, i tratti caratterizzanti che ne fanno un artista totale. Ricercato. E le opere di Salvatore Risplendente, saranno visitabili domani sera in un’area espositiva allestita per l’occasione in via De Cosmi. Una “prima” assoluta, tanto attesa, nella sua città natale. Lui che, artisticamente, ha ormai superato confini assai più ampi. Pittore e scultore nisseno, attraverso le sue creazioni infonde forti emozioni lasciando trasparire tutta la sua “sicilianità”, interiorizzata e ridonata attraverso le sue opere. Con influenze di picassiana memoria o ispirate a Matisse, Klee e Leger. Colori forti, pennellate decise e suggestivi giochi cromatici, ma con uno stile artistico inconfondibile che lascia trasparire messaggi d’intensa emotività. Predominano i colori e il folklore intrisi di intensa sicilianità. Pittore e scultore poliedrico. Già, dalle sue mani sapienti hanno tratto vita opere d’arte che rivelano chiare assonanze con l’estro creativo del maestro della ceramica siciliana, Giovanni De Simone. E le sue sculture, per i materiali lavorati, coniugano passato e presente in perfetta euritmia. Come la sua ultimissima creazione, realizzata con materiali di riciclo. Un’artistica piantana con un basamento costituito da una porzione di tronco d’albero da cui si erge una originale scultura metallica che dà vita e forma a lampade. (Vincenzo Falci, Gds.it)



