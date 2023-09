Politica 512

Caltanissetta, Salvatore Giunta: "La strada che porta al Cara di Pian del Lago totalmente al buio, si rischia di investire qualcuno"

Il consigliere di Mezzogiorno Federato pone l'attenzione su un tema più volte portato all'attenzione delle istituzioni ma che ancora non trova soluzione

Redazione

L'altro giorno passando davanti al centro che ospita I migranti, stavo per commettere un incidente che avrebbe potuto avere gravi conseguenze. Infatti, il tratto di strada che dal bivio Menichelli va fin dopo il centro dei ragazzi extracomunitari è assolutamente buio e c'è poca o nulla visibilità, mentre invece si assiste ad un continuo via vai degli ospiti del centro ora a piedi ora in bicicletta. Inutile dire del pericolo che grava in quel tratto di strada non illuminata e molto trafficata.

Fin quando c'è luce naturale basta limitate la velocità, ma quando è sera spesso non si riesce a vedere la gente che attraversa la strada o che va in bicicletta per cui il pericolo di gravi incidenti è incombente a causa del buio , della scarsa visibilità e del traffico di uomini, e biciclette. Inoltre in quel tratto, mancano marciapiedi e camminamenti e non vi sono strisce pedonali né dissuasori. Proprio in questo tratto sarebbe opportuno un'illuminazione a giorno e dissuasori o cunette proprio per ridurre la velocità degli automezzi che transitano su quella strada.

Purtroppo non dobbiamo attendere che scappino i buoi per chiudere la stalla: il tratto è solo di qualche centinaio di metri e la spesa non sarà insostenibile. Raccomando quindi alle autorità competenti di non perdere ulteriormente tempo, di provvedere al più presto alla illuminazione del tratto di strada che va dal bivio Menichelli fino al centro che ospita I migranti e alla sistemazione di dissuasori per evitare i possibili gravissimi incidenti che possono

occorrere nel tratto di strada segnalato.

Salvatore Giunta

Consigliere Nazionale di

Mezzogiorno Federato



