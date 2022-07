Cronaca 1895

Caltanissetta, Salvatore e Gianluca: sono loro i poliziotti che hanno rianimato la donna in arresto cardiaco

Sono entrambi figli d’arte, il padre di Salvatore è stato poliziotto e il padre di Gianluca finanziere

Redazione

Salvatore e Gianluca, ecco chi sono i due agenti della sezione volanti della Questura di Caltanissetta che qualche sera fa, nel corso dei servizi di controllo del territorio, in via Rochester, hanno soccorso una donna colta da malore. Salvatore e Gianluca, nei mesi scorsi hanno frequentato il corso di rianimazione cardiopolmonare necessario per l’abilitazione all’utilizzo del taser. Sono entrambi figli d’arte, il padre di Salvatore è stato poliziotto e il padre di Gianluca finanziere.

Salvatore, con l’aiuto di Gianluca, dopo aver verificato l’assenza di respirazione e di battito alla carotide e al polso della donna, ha praticato le necessarie manovre di massaggio cardiaco. La situazione di forte criticità delle condizioni della donna è perdurata per circa due interminabili minuti, nel corso dei quali il poliziotto le ha praticato delle compressioni toraciche, riuscendo a farla rinvenire. La soccorsa è stata presa in carico dai sanitari del 118 nel frattempo sopraggiunti. Al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta sono stati eseguiti i necessari accertamenti e ora la donna sta bene.



