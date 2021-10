Cronaca 10227

Caltanissetta, sale al secondo piano del Sant'Elia e si getta dalla ringhiera: morto un 50enne

Sul posto la polizia che ha già stabilito la causa del decesso: si tratta di un suicidio

Rita Cinardi

21 Ottobre 2021 10:24

Un uomo nisseno di 50 anni è stato trovato morto sulle scale all'interno dell'ospedale Sant'Elia. Questa mattina intorno alle 8 è stato dato l'allarme dai dipendenti che hanno trovato l'uomo già deceduto al piano terra dell'ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e la Squadra Mobile, oltre che la Polizia Scientifica. A quanto pare l'uomo era in osservazione in pronto soccorso, dove era giunto per un problema di cuore, quando si sarebbe allontanato per poi recarsi al secondo piano. La polizia ha già visionato le telecamere e non avrebbe alcun dubbio sulle cause del decesso: si tratta di un suicidio.

L'uomo, secondo quanto emerso dalle immagini, si sarebbe prima fatto rotolare dalle scale per poi gettarsi dalla ringhiera. Il trauma cranico riportato nella caduta non gli ha lasciato scampo. A quanto pare si trattava di una persona sola, senza familiari e con problemi di depressione.



