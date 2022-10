Cronaca 1209

Caltanissetta, sale a due il bilancio dei morti dell'incidente a Capodarso: deceduta una donna

Lo scontro è avvenuto tra due auto e un tir che è precipitato dal viadotto. L’autista del mezzo è deceduto sul colpo

Rita Cinardi

Sale a due il bilancio dei morti dell’incidente di oggi pomeriggio sulla Ss626, all’altezza di Capodarso. La donna di 72 anni che era stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia non ce l’ha fatta ed è morta poche ore dopo nel reparto di Rianimazione. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente. Lo scontro è avvenuto tra due auto e un tir che è precipitato dal viadotto. L’autista del mezzo pesante è deceduto sul colpo mentre l’anziana è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche. Illeso il marito. Due turisti americani che viaggiavano sull’altra auto sono rimasti feriti in maniera meno grave e sono stati trasportati all’ospedale Umberto I di Enna.



