Caltanissetta, sabato e domenica vaccini al mercatino settimanale e al villaggio Santa Barbara

Continua la campagna vaccinale itinerante che vede impegnata Asp di Caltanissetta e Croce Rossa Italiana

Redazione

30 Settembre 2021 18:16

Nell'ambito delle attività di vaccinazione itineranti si comunica che a Caltanissetta, sabato 02 ottobre dalle ore 08.00 alle ore 13.00 il personale dell'Azienda Sanitaria Provinciale sarà presente con il camper della Croce Rossa Italiana presso il mercato del sabato in via Ferdinando I, e domenica 03 ottobre dalle ore 9.30 alle ore 13.00 nei pressi della chiesa al villaggio Santa Barbara al fine di agevolare la popolazione residente in tale località vista la notevole distanza con il centro vaccinale del CEFPAS. Le operazioni di vaccinazione sono coordinate dal Dott. Benedetto Trobia responsabile covid area nord per l'ASP di Caltanissetta e dal Presidente della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta Nicolò Piave, che fornisce la necessaria logistica per l'espletamento dei vaccini.



