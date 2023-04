Eventi 269

Caltanissetta, sabato a Villa Cordova la "Caccia alle Uova" organizzata dalla consigliera Scalia e dal comitato Provvidenza

Nel progetto coinvolte diverse associazioni presenti in città. La manifestazione è sponsorizzata dall'amministrazione

Redazione

Sabato 8 Aprile alle ore 11.30 Villa Cordova sarà animata da tanti bambini i quali si divertiranno in una Caccia alle Uova ,esplorazione, stupore, allegria e tante sorprese coivolgeranno i piccoli della nostra Città in una sorta di caccia al tesoro, al termine della quale troveranno appunto le uova. Un’idea della consigliera comunale Federica Scalia e del Presidente Comitato Provvidenza Marco D’Arma, patrocinata , dall’Amministrazione Comunale, infatti l’Assessore per le Politiche Sociali Cettina Andaloro si è attivata da subito per l’organizzazione dell’evento.

Tante le Associazioni che hanno aderito all’iniziativa ed hanno contribuito per la realizzazione dell’evento : Croce Rossa Italiana, Protezione Civile di Caltanissetta, Clown in Corsia, Soroptmist Club International di Caltanissetta, Innerwill Club di Caltanissetta. Perché organizzare La Caccia alle Uova Pasquali. E’ senz’altro un gioco che riesce a stimolare la sfera emozionale e quella cognitiva dei bambini, passando dalla sorpresa della scoperta al movimento ed alla socialità di gruppo. Certamente la coinvolgente attività di animazione in un contesto green come quella della Villa Cordova contribuirà a far vivere l’atmosfera primaverile con i suoi colori ed i suoi effetti sensoriali.

Il gioco delle Uova Pasquali ha una tradizione inglese molto antica, ma non solo, sono il simbolo più evidente di abbondanza e fertilità che permette di celebrare l’arrivo della Primavera e della Rinascita in senso Cristiano ed ancora un’antica leggenda narra che la Dea Eostro trovò nel bosco un uccellino gravemente ferito che per salvarlo decise di trasformarlo in coniglietto, nacque così “Il Coniglietto di Primavera” Un’opportunità da non perdere dunque, tra miti, leggende, tradizioni e giochi il divertimento per i nostri piccoli è assicurato. Vi aspettiamo per un momento di gioia e di condivisione , ma soprattutto, un momento augurale per le festività pasquali.



