Cronaca 468

Caltanissetta, rubò un'arpa dal Conservatorio: condannato a 2 mesi

Mattia Dario Castore dovrà scontare la pena complessiva di 10 mesi per un altro furto

Rita Cinardi

Il tribunale di Caltanissetta ha condannato alla pena di due mesi di reclusione Mattia Dario Castore, 28 anni, per il furto di un'arpa. L'uomo infatti era stato arrestato insieme ad altre persone che, nel tempo hanno patteggiato le pene, e che si erano rese responsali di alcuni furti tra cui quello all'interno del conservatorio musicale "Bellini di Caltanissetta". Castore, difeso dall'avvocato Francesco Augello, era stato condannato in precedenza a 8 mesi per un furto alle macchinette, pertanto dovrà scontare una pena complessiva di 10 mesi.



