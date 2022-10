Cronaca 3617

Caltanissetta, rubava acqua e corrente elettrica dai vicini grazie ad allaccio abusivo: denunciato

Sul posto oltre alla polizia sono intervenuti anche i tecnici degli enti gestori dei servizi, Enel distribuzione e Caltaqua

Redazione

26 Ottobre 2022 11:19

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un trentenne per furto aggravato: l’uomo usufruiva di acqua ed energia elettrica nella propria abitazione grazie agli allacci abusivi nei contatori dei vicini. Gli agenti della Polizia di Stato lunedì pomeriggio, di seguito a una segnalazione pervenuta alla sala operativa della Questura, sono intervenuti in un’abitazione del centro storico dove hanno constatato la presenza di collegamenti eseguiti in modo rudimentale nel vano contatori dello stabile. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici degli enti gestori dei servizi, Enel distribuzione e Caltaqua, che hanno accertato la manomissione dei contatori e rimosso gli allacci abusivi.



