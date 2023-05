Cronaca 4446

Caltanissetta. Ruba vestiti da un negozio e si allontana, ma la scena non sfugge al titolare: la polizia la trova con la refurtiva

Gli agenti di una pattuglia delle Volanti hanno visionato le immagini e si sono messi alla ricerca della taccheggiatrice

Rita Cinardi

21 Maggio 2023 18:16 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/caltanissetta-ruba-vestiti-da-un-negozio-e-si-allontana-ma-la-scena-non-sfugge-al-titolare-la-polizia-la-trova-con-la-refurtiva Copia Link Condividi Notizia

Ruba dei vestiti in un negozio e si allontana, ma la scena non sfugge al titolare dell'attività che chiama la polizia. E' successo qualche giorno fa nel centro storico di Caltanissetta. La donna è entrata per provare alcuni capi di vestiario e dopodiché si è allontanata. Il suo comportamento ha subito destato qualche sospetto nel titolare dell'attività che a quel punto ha visionato le immagini delle telecamere. Dubbi che hanno subito trovato conferma. La donna aveva rubato pantaloni e magliette ed era andata via. A quel punto il commerciante ha contattato la polizia. Poco dopo sono arrivati gli agenti di una pattuglia delle Volanti che hanno visionato le immagini e si sono messi alla ricerca della taccheggiatrice. La donna è stata trovata nelle vie limitrofe e ancora con la refurtiva. Ha consegnato tutto ai poliziotti piangendo. Adesso sarà denunciata per furto.



Ruba dei vestiti in un negozio e si allontana, ma la scena non sfugge al titolare dell'attività che chiama la polizia. E' successo qualche giorno fa nel centro storico di Caltanissetta. La donna è entrata per provare alcuni capi di vestiario e dopodiché si è allontanata. Il suo comportamento ha subito destato qualche sospetto nel titolare dell'attività che a quel punto ha visionato le immagini delle telecamere. Dubbi che hanno subito trovato conferma. La donna aveva rubato pantaloni e magliette ed era andata via. A quel punto il commerciante ha contattato la polizia. Poco dopo sono arrivati gli agenti di una pattuglia delle Volanti che hanno visionato le immagini e si sono messi alla ricerca della taccheggiatrice. La donna è stata trovata nelle vie limitrofe e ancora con la refurtiva. Ha consegnato tutto ai poliziotti piangendo. Adesso sarà denunciata per furto.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare