Cronaca 1437

Caltanissetta, ruba un Suv di lusso e lo rivende come usato proveniente dall'estero: denunciato dalla Polstrada

Sequestrata dalla Polstrada di Caltanissetta la Range Rover Evoque che era stata rubata in Campania lo scorso dicembre

Redazione

15 Gennaio 2021 11:25

Mercoledì scorso la sezione di Polizia Stradale di Caltanissetta ha indagato in stato di libertà un uomo originario della Campania di quarantatré anni, ritenuto responsabile del reato di ricettazione e ha sequestrato un’autovettura di prestigio, risultata rubata. Nel corso di mirati servizi finalizzati a reprimere il traffico di veicoli di provenienza illecita, a Serradifalco, gli agenti della squadra di polizia giudiziaria della Polizia Stradale, hanno proceduto al controllo di una Range Rover Evoque, autovettura d’ingente valore, i cui dati identificativi hanno sin da subito insospettito gli agenti circa la possibile provenienza fraudolenta del mezzo. All’esito dei controlli il mezzo è risultato rubato. Il suo telaio, infatti, era stato contraffatto mediante ribattitura e abrasione dei caratteri, con successiva riverniciatura del mezzo al quale erano state apposte delle targhette identificative adesive palesemente false. Gli accertamenti hanno consentito di risalire al numero originale del telaio, a tutti i dati identificativi abbinati e al proprietario originario che aveva subito il furto nel napoletano, nel dicembre 2019. La prestigiosa autovettura, oggi del valore di circa quarantamila euro, in perfette condizioni, dopo qualche giorno che era stata rubata, era stata ricettata da un uomo di quarantatré anni il quale ha falsificato i documenti del mezzo al fine di reimmatricolarlo come proveniente dall’estero. Dopo una serie di passaggi di proprietà il veicolo è stato acquistato dall’attuale proprietario che, ignaro di aver acquistato un veicolo rubato, ha pagato un’ingente cifra di denaro, attratto dalle eccellenti condizioni d’uso dell’autovettura e dal suo prestigio. Il mezzo è stato sequestrato dai poliziotti e posto a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

Mercoledì scorso la sezione di Polizia Stradale di Caltanissetta ha indagato in stato di libertà un uomo originario della Campania di quarantatré anni, ritenuto responsabile del reato di ricettazione e ha sequestrato un’autovettura di prestigio, risultata rubata. Nel corso di mirati servizi finalizzati a reprimere il traffico di veicoli di provenienza illecita, a Serradifalco, gli agenti della squadra di polizia giudiziaria della Polizia Stradale, hanno proceduto al controllo di una Range Rover Evoque, autovettura d’ingente valore, i cui dati identificativi hanno sin da subito insospettito gli agenti circa la possibile provenienza fraudolenta del mezzo. All’esito dei controlli il mezzo è risultato rubato. Il suo telaio, infatti, era stato contraffatto mediante ribattitura e abrasione dei caratteri, con successiva riverniciatura del mezzo al quale erano state apposte delle targhette identificative adesive palesemente false. Gli accertamenti hanno consentito di risalire al numero originale del telaio, a tutti i dati identificativi abbinati e al proprietario originario che aveva subito il furto nel napoletano, nel dicembre 2019. La prestigiosa autovettura, oggi del valore di circa quarantamila euro, in perfette condizioni, dopo qualche giorno che era stata rubata, era stata ricettata da un uomo di quarantatré anni il quale ha falsificato i documenti del mezzo al fine di reimmatricolarlo come proveniente dall’estero. Dopo una serie di passaggi di proprietà il veicolo è stato acquistato dall’attuale proprietario che, ignaro di aver acquistato un veicolo rubato, ha pagato un’ingente cifra di denaro, attratto dalle eccellenti condizioni d’uso dell’autovettura e dal suo prestigio. Il mezzo è stato sequestrato dai poliziotti e posto a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

Caltanissetta, tre malviventi arrestati dopo una sparatoria: promossi i poliziotti Spagnolo e Salute

News Successiva Coronavirus, trovati dentro un circolo a giocare a carte: 8 multati a Caltanissetta

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare