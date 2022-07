Cronaca 5261

Caltanissetta, ruba sei bottiglie di whisky e alla cassa si presenta con un'aranciata: donna denunciata

Alla cassa ha pagato pochi spiccioli per una bottiglia di aranciata e delle patatine

Redazione

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica una donna per furto aggravato consumato ai danni di un supermercato. Gli agenti della Polizia di Stato ieri mattina sono stati allertati dal responsabile dell’esercizio commerciale ubicato nella periferia del Capoluogo. La donna, dopo aver riempito la propria borsa di prodotti del supermercato, si è recata alla cassa dove ha pagato pochi spiccioli per una bottiglia di aranciata e delle patatine. La stessa è stata fermata all’uscita del punto vendita e nella sua borsa, il personale della sicurezza, ha trovato sei bottiglie di whisky del valore di circa 150 euro, trafugate poco prima. La merce rubata è stata restituita al legittimo proprietario e la donna, che è gravata da precedenti di polizia per diversi furti, è stata condotta in Questura dove ha ammesso ai poliziotti di essere stata l’autrice del furto.



