Caltanissetta, ruba i fanali da un'auto ma a tradirlo sono le impronte digitali: denunciato

L’esame dattiloscopico dell’impronta è stato associato all’indagato, già denunciato in passato

La Polizia di Stato ha segnalato alla locale Procura della Repubblica un ventenne, gravato da pregiudizi di polizia, per furto aggravato. L’uomo, lo scorso 30 dicembre, si era reso autore del furto dei gruppi ottici di un mezzo parcheggiato sulla pubblica via nel Capoluogo. I rilievi tecnici eseguiti dalla polizia scientifica, hanno consentito di asportare un parametro d’impronta papillare dalla carrozzeria del veicolo danneggiato. L’esame dattiloscopico dell’impronta è stato associato all’indagato, già denunciato in passato per il furto di due motocicli.



