Eventi 99

Caltanissetta, torna "Miniera": verrà presentato il libro di Rosario Assunto dedicato al giardino

L'appuntamento è per lunedì 12 luglio alle 19 presso Largo Barile. L'iniziativa è a cura dell'assessorato alla Cultura

Redazione

08 Luglio 2021 16:40

Nell’ambito delle manifestazioni culturali in corso a Caltanissetta, denominate “Miniera”, 1ª Edizione Estate 2021, avrà luogo lunedì 12 luglio, alle 19:00, presso Largo Barile, la presentazione del libro di Rosario Assunto “La bellezza assoluta del giardino Arte e filosofia della natura” – DeriveApprodi, 2021. L’evento sarà introdotto dall’assessora alla Cultura del Comune di Caltanissetta Marcella Natale; quindi i saluti del presidente dell’Ordine degli Architetti Piero Campa. Il filosofo Massimo Venturi Ferriolo, lo storico dell’arte Piero Zanetov e il presidente regionale di Italia Nostra Sicilia Leandro Janni discuteranno del testo, analizzando e approfondendo le tematiche care al celebre studioso di origini nissene Rosario Assunto. Sono previsti – tra gli altri – interventi da parte della prof.ssa Marisa Sedita, dell’arch. Pasquale Tornatore, del prof. Salvatore Farina. Leandro Janni coordinerà il dibattito.

«L’uomo che contempla il giardino, vivendo il giardino, solleva se stesso al di sopra della propria caducità di mero vivente», così scrive Rosario Assunto. Un modo per intendere il giardino come una pratica insieme estetica e politica. Un pensiero singolare quello di Assunto, che al giardino dedica una delle riflessioni più profonde e interessanti del Novecento europeo. Il libro ripropone i passaggi fondamentali della teoria estetica di Rosario Assunto, rivolta al giardino e alla sua filosofia: un’antologia di testi selezionati su natura e bellezza, libertà e fantasia, decorazione e paesaggio, che dimostra come questo autore abbia largamente anticipato, con la sua opera, alcuni dei concetti più rilevanti della recente riflessione ecologica sulla tutela e la conservazione del paesaggio, naturale o elaborato dall’uomo.

Nel corso della serata si discuterà anche della proposta di Italia Nostra Sicilia avanzata nei mesi scorsi e che ha riscosso notevole interesse: ovvero un concorso di progettazione per la realizzazione, nel Largo Paolo Barile, di una “piazza-giardino”. Giardino da dedicare al grande filosofo di origini nissene Rosario Assunto. Italia Nostra Sicilia – www.italianostra.org



Nell'ambito delle manifestazioni culturali in corso a Caltanissetta, denominate "Miniera", 1ª Edizione Estate 2021, avrà luogo lunedì 12 luglio, alle 19:00, presso Largo Barile, la presentazione del libro di Rosario Assunto "La bellezza assoluta del giardino Arte e filosofia della natura" - DeriveApprodi, 2021. L'evento sarà introdotto dall'assessora alla Cultura del Comune di Caltanissetta Marcella Natale; quindi i saluti del presidente dell'Ordine degli Architetti Piero Campa. Il filosofo Massimo Venturi Ferriolo, lo storico dell'arte Piero Zanetov e il presidente regionale di Italia Nostra Sicilia Leandro Janni discuteranno del testo, analizzando e approfondendo le tematiche care al celebre studioso di origini nissene Rosario Assunto. Sono previsti - tra gli altri - interventi da parte della prof.ssa Marisa Sedita, dell'arch. Pasquale Tornatore, del prof. Salvatore Farina. Leandro Janni coordinerà il dibattito. «L'uomo che contempla il giardino, vivendo il giardino, solleva se stesso al di sopra della propria caducità di mero vivente», così scrive Rosario Assunto. Un modo per intendere il giardino come una pratica insieme estetica e politica. Un pensiero singolare quello di Assunto, che al giardino dedica una delle riflessioni più profonde e interessanti del Novecento europeo. Il libro ripropone i passaggi fondamentali della teoria estetica di Rosario Assunto, rivolta al giardino e alla sua filosofia: un'antologia di testi selezionati su natura e bellezza, libertà e fantasia, decorazione e paesaggio, che dimostra come questo autore abbia largamente anticipato, con la sua opera, alcuni dei concetti più rilevanti della recente riflessione ecologica sulla tutela e la conservazione del paesaggio, naturale o elaborato dall'uomo. Nel corso della serata si discuterà anche della proposta di Italia Nostra Sicilia avanzata nei mesi scorsi e che ha riscosso notevole interesse: ovvero un concorso di progettazione per la realizzazione, nel Largo Paolo Barile, di una "piazza-giardino". Giardino da dedicare al grande filosofo di origini nissene Rosario Assunto. Italia Nostra Sicilia - www.italianostra.org

Ti potrebbero interessare