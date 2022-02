Salute 699

Caltanissetta, Rosaria Vilardo è il nuovo segretario dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche

La dottoressa Vilardo presta servizio nell'Unità Operativa di Talassemia dell'ospedale Sant'Elia

Durante la seduta del consiglio direttivo di giorno 9 febbraio è stato eletto il nuovo segretario dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Caltanissetta la Dottoressa Rosaria Vilardo. Quest'ultima è un’infermiera iscritta all’Ordine di Caltanissetta fin dal 1995 ed è in servizio nel Presidio Ospedaliero Sant’Elia presso Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Talassemia dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta. Nel 2016 ha conseguito il Master di primo livello in “Management e Coordinamento” delle professioni sanitarie. Nell’ambito dei progetti di piano sanitario nazionale, ha partecipato al progetto assessoriale per l’applicazione della metodologia “Global Trigger Tool” per la gestione del rischio clinico.

Nel 2020 ha conseguito “l’Executive Master “ in gestione delle professioni sanitarie. Nel 2021 è stata docente presso il CEFPAS di Caltanissetta nell’ambito dell’attività formative CENEDIS. La dottoressa Rosaria Vilardo è stata eletta per la prima volta come consigliere dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Caltanissetta nel mese di febbraio del 2021. La dottoressa Rosaria Vilardo metterà a disposizione dell’Ordine le proprie competenze professionali e formative, infatti, fin dal suo insediamento si è messa subito a lavorare con tutto l’esecutivo per risolvere i problemi del nostro ordine, molte sono le sfide che dovranno affrontare nell’immediato, alcune delle quali sono: il problema degli infermieri non vaccinati che per legge devono essere sospesi dell’Ordine, occorre modernizzare subito il nostro Ordine dotandolo di un sito istituzionale dove l’iscritto possa trovare con un clik tutte le informazioni necessarie per l’esercizio della sua professione, occorre programmare dei corsi di aggiornamento in presenza che in questo periodo di pandemia sono stati sospesi e occorre creare delle commissioni che collaborano con l’esecutivo al fine di dare più servizi ai nostri iscritti.

L’esecutivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Caltanissetta è composto nella sua interezza dal presidente Dott. Ferrara Ivano, dal vice presidente Dott.ssa La Greca Maria, dal segretario Dott. Di Fede Giuseppe, il nuovo segretario la Dott.ssa Vilardo Rosaria subentra al Dott. Scibetta Giuseppe che per problemi famigliari ha dovuto rassegnare le dimissioni. Tutto il consiglio direttivo ringrazia il Dott. Scibetta Giuseppe per il lavoro che ha svolto in questi mesi e per lo spirito di abnegazione che ha avuto mettendo a disposizione la sua carica per evitare vuoti istituzionali.

Caltanissetta 16/02/2022

Il consigliere dell’OPI di Caltanissetta

Vincenzo Agrò



