Caltanissetta, Rosanna Moncada eletta segretario generale della Cgil: Giudice si è dimesso

Moncanda, 56 anni, dipendente del Ministero Giustizia Minorile, ha ottenuto 53 voti su 53

Redazione

16 Luglio 2021 16:51

È stata eletta all'unanimità la nuova segretaria generale della CGIL provincia di Caltanissetta, ottenendo 53 voti su 53. Rosanna Moncada, 56 anni, dipendente del Ministero Giustizia Minorile, diventa da subito RSU, poi dal 2011 al 2016 componente della segretaria provinciale della FP CGIL e dall'Ottobre 2018 Segretaria Generale della medesima categoria, sposata e Madre di due figli, da sempre in prima linea per la tutela ed il miglioramento delle condizioni di lavoro di centinaia di lavoratrici e lavoratori della pubblica amministrazione e del settore privato, dalla sanità alla cameta di commercio, dal cefpas ai Comuni ed ex provincia. Succede a Ignazio Giudice, eletto a novembre Segretario Regionale CGIL che ha scelto di dare un esempio originale oltre che incisivo, svolgere un solo ruolo anche se lo statuto non prevede nessuna imcompatibità, ma Giudice già ad aprile aveva deciso e solo il malore che lo ha colpito ha fatto ritardare di 40 giorni la convocazione dell 'assemblea generale che oggi si è realizzata presso la città di Caltanissetta.

È stato Alfio Mannino, segretario generale CGIL Sicilia in rappresentanza di tutta la Segretaria CGIL socilia a presentare la proposta oltre che a ringraziare Ignazio Giudice per il lavoro importante svolto in provincia di Caltanissetta in questi 7 anni di direzione politica generale. Di fianco a Rosanna Moncada restano Antonella Cascino, Lia Digirolamo, Peppe Randazzo e Franco Cosca nel ruolo di componenti della segreteria confederale. Si è collegata da Roma Ivana Galli segretaria organizzativa CGIL Nazionale che ha avuto parole di forte apprezzamento per la scelta sottolinendo insieme a Mannino e Giudice che il tempo dei giovani e delle donne va vissuto non più solo annunciato.



